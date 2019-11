"Nasze dzieci uczą się zafałszowanej historii...". Skandaliczne wpisy Nurowskiej

– Po głębokim namyśle podjąłem decyzję, że nie będę kandydował – powiedział wczoraj na konferencji prasowej w Brukseli Donald Tusk. Były premier uciął w ten sposób ciągnące się od dłuższego czasu spekulacje.

"Przywódca odszedł! Mieliście chamy złoty róg, Za pół roku, za rok...ostatnie się wam jedno sznur..." – napisała jeszcze wczoraj wieczorem na Facebooku Nurowska, odnosząc się do decyzji Tuska.

Dzisiaj pisarka dalej wyraża rozżalenie z powodu decyzji byłego premiera. „Kolejne cztery lata rządów PiSu zrujnują Polskę do końca, nie tylko materialnie, odbije się to na psychice, już nie jednostek a narodu. Nawet jeśli pojawi się za jakiś czas wybawiciel (mógl byc nim Donald Tusk, według mnie popełnił wielki błąd) może być za późno. Nasze dzieci uczą się zafałszowanej historii i to może byc nieodwracalne, młodzi ludzie odkryją, że Polską rządzi nepotyzm i cwaniactwo. Albo jesteś z nami, albo będziesz wegetował. Ty się nie liczysz, liczy się Wódz i Partia” – pisze Nurowska na Facebooku (pisownia wpisu oryginalna).

Dalej pisarka zapewnia, że od wczorajszego wieczoru ma „zapchaną skrzynkę FB”, a ludzie mają pisać jej że w konsekwencji decyzji Tuska wyjadą z Polski. „Co mam odpowiedzieć na takie wołanie?” – pisze dalej Nurowska.

„Że też wiatr historii nie potrafi wywiać człowieka tak nikczemnej postury!” – żali się pisarka w następnym poście na Facebooku.