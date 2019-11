Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA potwierdza. Od 11 listopada koniec z wizami

Waszyngton wydał oficjalny komunikat ws. przystąpienia Polski do programu bezwizowego. Już od 11 listopada będzie możliwe bezwizowe podróżowanie do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych.

Informację podał p.o. sekretarza ds. bezpieczeństwa krajowego Kevin K. McAleenan. – Włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego jest świadectwem specjalnych relacji między naszymi krajami oraz dowodem trwałej przyjaźni i bliskiej współpracy w zakresie wspólnych priorytetów bezpieczeństwa – stwierdził McAleenan.

– Dziś Waszyngton oficjalnie ogłosi przystąpienie naszego kraju do programu bezwizowego, a podróżowanie bez wiz do Stanów Zjednoczonych będzie możliwe od 11 listopada, a więc od Święta Niepodległości. Ma to swoją symbolikę i ja się z tego powodu bardzo ciesze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Myślę, że to jest taka dobra wiadomość, która z pewną radością wprowadza nas w 2020 roku – mówił prezydent Duda dzisiaj popołudniu.