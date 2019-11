Macierewicz skreślony z listy gości posiedzenia Senatu? "Pomyłka została naprawiona"

Pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się we wtorek 12 listopada o godz. 12. Tego samego dnia o godz. 16. zbierze się na pierwszym posiedzeniu Senat. Antoni Macierewicz został wybrany marszałkiem seniorem Sejmu, Barbara Borys-Damięcka marszałkiem seniorem Senatu – poinformował kilka dni temu rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Dzisiaj przed południem marszałek Senatu obecnej kadencji Stanisław Karczewski poinformował, że polityk PO Barbara Borys-Damięcką już podjęła pierwszą, kontrowersyjną decyzję. Wbrew tradycji, miała skreślić z listy gości pierwszego posiedzenia Senatu Marszałka Seniora Sejmu, a na sekretarzy wyznaczyć starszych senatorów, podczas gdy regulamin mówi, że wybiera się ich spośród najmłodszych. „Już widać zadymę na horyzoncie” – skomentował sprawę marszałek Senatu obecnej kadencji Stanisław Karczewski.

Do sprawy szybko odniosła się sama Borys-Damięcką, która twierdzi jednak, że sytuacja to efekt pomyłki. – Zostałam wprowadzona w błąd, że nie zaprasza się marszałka seniora Sejmu, natomiast zaprasza się marszałka kończącej się kadencji. Kiedy to sprawdziliśmy i okazało się, że tradycja stanowi inaczej, ta pomyłka została naprawiona, a zaproszenie wysłane – wytłumaczyła polityk PO.