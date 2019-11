"Coś niesłychanego". Wpadka prezydenta Dudy podczas konferencji z ambasador USA

Jurasz podkreślił, że prezydent Duda wystąpił na konferencji z ambasador Mosbacher jak równy z równym. Zarówno prezydent jak i ambasador stali za pulpitami odpowiednio z godłem i flagą USA oraz Polski.

"Protokolarnie jest to coś zupełnie niesłychanego. Prezydent ambasadorów przyjmuje, spotyka się, ale nigdy, przenigdy nie występuje z nimi jak równy z równym z tego prostego powodu, że głowa państwa i ambasador nie są sobie równi" – napisał Jurasz.

"Można wyobrazić sobie przemówienie głowy państwa z udziałem ambasadora innego kraju, po którym ambasador ów jest zaproszony przez głowę państwa do powiedzenia kilku zdań z miejsca w którym wcześniej stał prezydent, ale żaden szanujący się prezydent, król czy też inna osoba będąca głową państwa, a nosząca inny tytuł nigdy nie pozwoliłby sobie na to, by stać obok ambasadora dysponującego takim samym pulpitem" – podkreślił Jurasz na Facebooku.