"Strażnicy pamięci są nie tylko depozytariuszami przeszłości, ale walczą też o przyszłość"

– Pamięć jest rzeczą niezbędną do funkcjonowania narodu. Bez pamięci trudno wyobrazić sobie silny naród, który dumnie patrzy w przyszłość. Pamięć jest ważniejsza od nawet najpiękniejszych eksponatów, które trzymamy w naszych muzeach, gablotach – mówił szef rządu. – Dlatego wszelkie inicjatywy, które zmierzają do odbudowy pamięci są niezwykle cenne. Twarz polskiej niepodległości to często twarz kobiet. Warto o nich pamiętać – wskazał premier.

– Tak, jak Herbert powiedział – "Historia jest dziełem człowieka, a nie sił przyrody". Dziękuję wszystkim, którzy są emisariuszami z przeszłości do przyszłości – dodał premier.