Prezydent: Życzę, aby laureaci nadal przyczyniali się do umacniania miłości ojczyzny

List od prezydenta odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał minister Adam Kwiatkowski. – Życzę, by nagroda Strażnik Pamięci i jej laureaci nadal przyczyniali się do umacniania tego, co dla narodu najważniejsze – miłości ojczyzny, wierności etosowi Rzeczpospolitej i czci dla zasług naszych przodków – napisał w liście Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że w ostatnich dekadach w Polsce toczyło się wiele dyskusji o znaczeniu dziejów ojczystych dla naszego narodu, o nauczaniu historii w szkołach, o polityce historycznej państwa polskiego i przybliżaniu naszego dziedzictwa innym narodom.

– Ta nagroda zwraca jednak uwagę na coś jeszcze bardziej fundamentalnego: na warunki, których spełnienie jest koniecznie, by historia miała szansę trwać i być przekazywana – zwrócił uwagę prezydent. – Ze współdziałania tych trzech czynników rodzą się cenne przedsięwzięcia. Dzięki nim, pamięć może przetrwać nawet czasy zniewolenia, jak wiemy z doświadczeń ostatnich dwóch wieków. Dzięki nim też obserwujemy obecnie wielkie ożywienie zainteresowania historią, która dla pokoleń wyrosłych już w wolnej Polsce jest źródłem dumy i skarbnicą wzorców postaw patriotycznych – zaznaczył przywódca Polski.