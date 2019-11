Gliński ostro o Onecie. "Ten niepolski portal ulegnie wkrótce samolikwidacji (ze wstydu)"

Wczoraj serwis Onet podawał, że„w obozie władzy trwają ostatnie przymiarki do ogłoszenia składu nowego rządu”. Z informacji serwisu wynikało między innymi, że w nowej Radzie Ministrów może zabraknąć obecnego wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. „Miał on dostać propozycję objęcia jednej z najważniejszych placówek dyplomatycznych. Choć na Nowogrodzkiej nikt nie chce potwierdzić takiego scenariusza, to w światku dyplomatycznym aż huczy od plotek na ten temat” – podawał Onet.

"Ten niepolski portal..."

Nie wiadomo czy to ta informacje czy inne krytyczne wobec wicepremiera artykuły oburzyły polityka, ale Gliński postanowił skomentować pracę dziennikarzy Onetu.

„W związku z fake newsami produkowanymi masowo przez Onet, mówi się, że ten niepolski portal ulegnie wkrótce samolikwidacji (ze wstydu)” – napisał wicepremier na Twitterze. „Informacja ta podobno nie wywołuje żadnego wrażenia w środowisku dziennikarskim – z wyjątkiem tych mediów, które powtarzają onetowe fake newsy” – dodał polityk.