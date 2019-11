Nowy minister finansów, nowy podział ministerstw. Morawiecki ogłosił skład rządu

O godzinie 16 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej rozpoczęło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS, na którym zatwierdzono ustalenia dotyczące kształtu nowego rządu. – Ten rząd ma charakter kontynuacyjny, to kontynuacja dobrej zmiany – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, po zakończeniu spotkania komitetu.

Następnie premier Morawiecki ogłosił skład nowego rządu. – Polacy po raz drugi powierzyli PiS samodzielne rządy i chcemy kontynuować wszystkie nasze zapowiedzi, nasze programy – mówił Mateusz Morawiecki.

Nowa Rada Ministrów

W nowym rządzie premierem ponownie zostanie Mateusz Morawiecki, na stanowiskach wicepremierów zostaną także Jarosław Gowin (również szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i prof. Piotr Gliński (również szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Swoje stanowiska utrzymają także szef Ministerstwa Obrony Narodowej (Mariusz Błaszczak), szef Ministerstwa Zdrowia prof. Łukasz Szumowsk, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i stojący na czele Ministerstwa Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zmiany nastąpią w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Chociaż szefem resortu pozostanie prof. Jacek Czaputowicz, to z ministerstwa wydzielona zostanie cześć odpowiedzialna za politykę europejską, która przekierowana zostanie do Kancelarii Premiera. W KPRM ma się nią zająć dotychczasowy sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Konrad Szymański, który zostanie awansowany do funkcji ministra – członka Rady Ministrów.

Zmiana nastąpi we władzach Ministerstwa Sportu i Turystyki, ponieważ kierujący nim od czterech lat Witold Bańka został wybrany na szefa Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Premier Morawiecki poinformował jednak podczas konferencji prasowej, że dzisiaj nie poda jeszcze nazwiska osoby, która zastąpi szefa resortu.

Jak pisaliśmy już dzisiaj na DoRzeczy.pl, do rządu wejdzie też Marlena Maląg, która zostanie szefem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Marlena Maląg była zastępcą prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego (2012–2014), wicestarostą ostrowski (2015–2016), wicewojewodą wielkopolskim (2016–2018), a także prezesem Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (od 2018 r.). W wyborach 13 października Marlena Maląg została wybrana do Sejmu, kandydując w okręgu kaliskim i otrzymując 25 695 głosów.