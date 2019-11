Jarosław Kaczyński: Gratuluję "Do Rzeczy" wkładu w pielęgnowanie pamięci historycznej

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się wczoraj uroczysta gala VII edycji nagrody Strażnik Pamięci. Udział w niej wzięli m. in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier prof. Piotr Gliński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wśród gości pojawił się metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Z tej okazji list do red. nacz. "Do Rzeczy" wystosował prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Przyznawana przez Państwa prestiżowa nagroda jest nie tylko zaszczytnym wyróżnieniem honorującym szczególne zasługi na tym polu, ale także nadaje twórczy impuls wszystkim pracującym w ogrodzie pamięci" – czytamy w liście Jarosława Kaczyńskiego.

Prezydent Andrzej Duda wskazał natomiast, że w ostatnich dekadach w Polsce toczyło się wiele dyskusji o znaczeniu dziejów ojczystych dla naszego narodu, o nauczaniu historii w szkołach, o polityce historycznej państwa polskiego i przybliżaniu naszego dziedzictwa innym narodom.

"Ta nagroda zwraca jednak uwagę na coś jeszcze bardziej fundamentalnego: na warunki, których spełnienie jest koniecznie, by historia miała szansę trwać i być przekazywana. Wskazują je trzy kategorie lauru: twórca, instytucja, mecenas" – napisał prezydent.

Również marszałek Karczewski wyraził uznanie dla nagrody Strażnika Pamięci, podkreślając, że to wyróżnienie jest niezwykle ważne po latach zakłamywania polskiej przeszłości w PRL-u. "Z wielkim uznaniem i szacunkiem podchodzę do Państwa inicjatywy" – podkreślił marszałek Senatu.