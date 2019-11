Mapa w serialu Netflixa: Niemieckie obozy we współczesnej Polsce

"Jeśli nikt z @MSZ_RP nie widział dokumentu @NetflixPL "Ivan Groźny z Treblinki", to powinien jak najszybciej zobaczyć i interweniować. Początek pierwszego odcinka: Polska w dzisiejszych granicach, na niej obozy zagłady, ani słowa o terytorium okupowanym. Tak przegrywamy historię" – pisze na Twitterze Dariusz Grzędziński, były dziennikarz "Faktów".

Na mapie widać zaznaczone obozy: Chełmno, Treblinka, Majdanek, Sobibór, Bełżec, Auschwitz, Płaszów i Gross-Rosen. Mapa pochodzi prawdopodobnie z początku lat 90., bo widnieje na niej również Czechosłowacja i ZSRS.

Serial "Iwan Groźny z Treblinki" opowiada o procesie Iwana Demianiuka (w serialu John Demjanjuk), ukraińskiego zbrodniarza wojennego, który był strażnikiem w niemieckich obozach. Nazywano go "Iwanem Groźnym" ze względu na szczególne okrucieństwo wobec więźniów.

Demianiuk po wojnie uciekł do USA. W latach 80. został deportowany do Izraela, gdzie stanął przed sądem, który skazał go na śmierć. Potem został jednak oczyszczony z zarzutów.

W 2009 r. Demianiuk był sądzony w Niemczech. Usłyszał wyrok pięciu lat więzienia za współudział w masowej zagładzie Żydów w obozie w Sobiborze. Zmarł 17 marca 2012 r. w bawarskim domu opieki.