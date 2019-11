"Do Rzeczy" nr 46: Duda już wystartował. Jak prezydent walczy o drugą kadencję

– Zostało mu jeszcze w Polsce do odwiedzenia ok. 30 powiatów, w których nigdy nie pojawił się prezydent Rzeczypospolitej. Ogłosił zniesienie wiz do USA, pokazał się ze światowymi przywódcami w Niemczech, a na koniec roku znów poleci do Stanów. Podczas gdy partie opozycyjne szukają kandydatów, Andrzej Duda jest już w środku nieoficjalnej kampanii – pisze Wojciech Wybranowski w artykule „Prezydenckie Tour de Pologne”.

Na łamach „Do Rzeczy" również: – Paradoksalnie najbardziej pogubiona i zdezorientowana jest po wyborach właśnie ta partia, która je wygrała. Sukces nie przełożył się na oczekiwaną poprawę politycznej sytuacji – przeciwnie, rządzić będzie teraz trudniej. Stare wytyczne straciły sens, nowych jeszcze nie ogłoszono, ale wiele wskazuje na powrót do twardej linii – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „PiS – jak się pozbierać po sukcesie?". – Nigdy się nie spotkali, choć zapewne mogli o sobie słyszeć. Rembrandt van Rijn (1606–1669) – geniusz z Niderlandów, krainy mgieł – i Diego Velázquez (1599–1660) – megatalent z Hiszpanii, gdzie pełno oślepiającego słońca. Po wiekach Rijksmuseum w Amsterdamie uczciło ich wielką wystawą – pisze z Amsterdamu Piotr Semka w artykule „Pojedynek mistrzów". – Japońskie objawienie maryjne z lat 70. realizuje się na naszych oczach. Kościół znalazł się w stanie kryzysu, a Maryja wskazuje, jak z niego wyjść – przekonuje Tomasz P. Terlikowski w tekście „Ostrzeżenie Matki Bożej". – 30. rocznicę obalenia muru berlińskiego uhonorowano skromną wystawą. Wśród 28 artystów nie ma ani jednego Polaka – zauważa Monika Małkowska w artykule „Żelazna kurtyna z betonu". – Alternatywa dla Niemiec zaproponowała łączenie teraźniejszości RFN z tysiącletnią narodową historią. Co to oznacza dla Polski? – tłumaczy Paweł Chmielewski w tekście „Za Odrą wrze". – Polska zrywa z modelem taniej imitacji Zachodu – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, w rozmowie z Marcinem Makowskim. Na łamach nowego „Do Rzeczy" również Joanna Bojańczyk o Rihannie.