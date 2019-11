Trzaskowski: Nie ma zgody, by w Warszawie pojawiały się symbole faszystowskie czy nacjonalistyczne

Ulicami stolicy, już po raz dziesiąty, przejdzie Marsz Niepodległości. W tym roku organizowany jest pod hasłem „Miej w opiece Naród cały!”, pochodzącym z pieśni maryjnej „Z dawna Polski Tyś Królową”. Marsz rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego odmówieniem różańca, a następnie, po przemówieniach, przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia przy Stadionie Narodowym.

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował wpis na Facebooku, w którym podkreślił, że każdy powinien uczcić ten dzień godnie. "To jest właśnie największy i najbardziej smutny paradoks ostatnich lat. Okazuje się, że ta tragiczna i całkiem niedawna historia, niczego niektórych nie nauczyła. Że są dziś osoby, ugrupowania, zbiorowości, które posługują się (najczęściej celowo) mechanizmem dzielenia ludzi, wg własnych, subiektywnych kategorii na lepszych-gorszych, swoich-obcych, godnych-niegodnych. Stąd już blisko do stwierdzenia, że przecież każdy inny, gorszy, obcy to wróg. Dziś wrogiem może być każdy i każda, wystarczy mieć inne poglądy, inne podejście do rzeczywistości, wyznawać inną religię, pochodzić z innego kraju, inaczej wyglądać, mieć inną orientację seksualną" – napisał.

Prezydent stolicy zacytował też "Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków” od Powstańców Warszawskich – Haliny Jędrzejewskiej i Leszka Żukowskiego. "To piękne i bardzo potrzebne, szczególnie dzisiaj, słowa o tym, że najważniejsze wartości, powinny przyświecać nam nie tylko w momentach próby, ale przede wszystkim na co dzień. Przeczytajmy uważnie i weźmy sobie głęboko do serca słowa tego przesłania. Wszyscy, bez wyjątku" – zaapelował.