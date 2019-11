Kto zostanie ministrem sportu? Dworczyk: Wiem o dwóch świetnych kandydatach

Atak rakietowy w Izraelu. Ambasador apeluje do Polaków

"Proszę zachować ostrożność i ściśle stosować się do instrukcji odpowiednich władz" – apeluje do Polaków przebywających w Izraelu Marek Magierowski. To reakcja ambasadora RP na ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy.