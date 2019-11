Dyrektor NCK: Festiwal EUFONIE pokazuje bogactwo i dziedzictwo muzyki Europy Środkowo-Wschodniej

EUFONIE to festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia, rozciągająca się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie, poszerzana niekiedy o Skandynawię. Obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową, która nieraz określała tożsamość narodów bez własnych państw.

– Z jednej strony to muzyka Europy Środkowo-Wschodniej, ale z drugiej strony, każde z tych państw ma swoje style muzyczne, które reprezentują. Tak jest na "EUFONIE". To swoisty pomost i zwrócenie uwagi, że Europa Środkowo-Wschodnia ma bardzo bogatą kulturę. Przez kilkanaście dni odbędzie się 15 wielkich koncertów, 8 premier i 3 prapremiery. To najlepsi z najlepszych, ale to także nasi przyjaciele. Myślę, że zainteresowanie ambasadorów wskazuje na to, że nasza kultura ma się dobrze – mówi dr hab. Rafał Wiśniewski.