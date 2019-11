"Ogromny szacunek za te słowa", "zdemolował orędzie Dudy". Fala komentarzy po przemówieniu Macierewicza

W związku z pierwszym posiedzeniem Sejmu IX kadencji przemówienie wygłosił otwierający obrady Marszałek Senior. Antoni Macierewicz mówił m.in. o konieczności ostatecznego uporania się z "ciemną spuścizną komunizmu". Zaapelował także do nowych parlamentarzystów o odrzucenie negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Marszałek Senior podkreślił również, że każdy powinien przestrzegać Konstytucji. Jak zauważył, jej trzy artykuły tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. – To artykuł 8, 18 i 38 Konstytucji (...) Żaden przepis nie jest ważniejszych dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego. I wreszcie artykuł 38 mówiący o tym, że życie ludzkie jest nienaruszalne, a RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Te trzy artykuły Konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie, bez względu na opcję polityczne, zgodzą się współdziałać tu, w Sejmie, w oparciu o te właśnie zasady – powiedział.

Wystąpienie Antoniego Macierewicza wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu obserwatorów życia politycznego zwróciło uwagę, że odbiegało ono od tego wygłoszonego wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę.