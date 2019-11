KO zaintonowała w Sejmie hymn Polski, by... uczcić wygraną Grodzkiego. "To skandal!"

To zachowanie Cezarego Tomczyka wzburzyło posłów między innymi PiS i Konfederacji. Poseł KO nieoczekiwanie wpadł na mównicę sejmową, by pogratulować Tomaszowi Grodzkiemu wyboru na marszałka Senatu. W celu uczczenia tej wygranej poseł KO zaintonował Hymn Narodowy. Marszałek Sejmu próbowała oponować, jednak posłowie wstali i odśpiewali "Mazurka". Wybryk Tomczyka oburzył m. in. Janusza Korwin-Mikkego.

– Z laudacji dowiedzieliśmy się, że w Sejmie pani marszałek będzie żelazną ręką trzymać tu porządek. Ale jak na razie nie umiała odebrać głosu premierowi, a teraz pozwoliła wykorzystać hymn w celach partyjnych. To skandal! – wskazał z mównicy sejmowej poseł Konfederacji.

Sytuację skomentowali też na Twitterze inni politycy, relacjonując obrady Sejmu.