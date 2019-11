Pracownik Rutkowskiego namawiał do składania fałszywych zeznań? Wraca sprawa Ewy Tylman

Ewa Tylman zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w nocy, wracając z imprezy firmowej z Adamem Z. Dziewczyny szukano przez 6 miesięcy, aż jej ciało odnaleziono w końcu dryfujące w Warcie. Adam Z. początkowo przyznał się do zabójstwa, jednak później zaczął zmieniać wielokrotnie swoje zeznania. Ostatecznie w kwietniu tego roku podejrzanego uniewinniono z zarzucanych mu czynów po ówczesnym przesłuchaniu jego partnera oraz towarzysza z celi z aresztu.

Teraz okazuje się, że do aresztu trafi Karolina K. – rzekomy świadek. Kobieta sama przyznała się do kłamstwa.Do złożenia fałszywych zeznań fałszywego świadka miał nakłonić ponoć Radosław Białek, pracownik biura detektywistycznego Krzysztofa Rutkowskiego, który zainteresował się sprawą. Karolina K. miała przyjąć ponoć 10 tysięcy złotych łapówki, po czym sama zgłosiła się na posterunek policji, gdzie zaczęła kłamać w żywe oczy. Rutkowski sam pochwalił się w 2015 roku, że w związku z podejrzeniami dotyczącymi wiarygodności zeznań Karoliny K. zostały zabezpieczone 3 telefony oraz iPad, co detektyw nazwał wówczas: "narażaniem jego rodziny na zagrożenie życia bądź zdrowia w przypadku napadu bandytów".

Zarówno Karolinie K. jak i Robertowi Białkowi groziło do 8 lat więzienia. Ostatecznie jednak kobieta została skazana na 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, natomiast pracownika Rutkowskiego uniewinniono.