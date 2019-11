Łapiński: Raczej trzeba przygotować się na batalię w dwóch turach

– Wygrana w I turze jest w zasięgu ręki, natomiast raczej trzeba przygotować się na batalię w dwóch turach i nie żyć takim przekonaniem, że I tura rozstrzygnie. Przy dzisiejszych notowaniach prezydenta - jest to prawdopodobne, ale pamiętajmy, że przecież jeszcze nie wystartowali kontrkandydaci, że oni też będą robili kampanię. Zwycięstwo w I turze raz się zdarzyło w historii po 89. roku. To jest naprawdę mega trudna sytuacja. Mogę sobie wyobrazić, że prezydent w I turze uzyska na przykład 47, 48 proc. głosów, bardzo wysokie poparcie, ale 50 + 1 proc. ciężko jest uzyskać. Pan redaktor, jako dziennikarz, też pewnie doskonale to wie – stwierdził Krzysztof Łapiński na antenie radia RM FM.

Pytany o szanse "kandydata obywatelskiego", były rzecznik prezydenta jest sceptyczny: – Rzeczywistość polityczna pokazuje, że gdzieś na końcu jednak Polacy, może poza jakąś pierwszą fascynacją, wybierają polityków. Potem też bardzo się liczy, na ile jest sprawny aparat sztabowy, czy aparat partyjny, który stoi za danym kandydatem. Oczywiście, jest pewien czasami efekt nowości, efekt łał: "o, znana osoba", która może w pierwszych tygodniach uzyskać nawet kilkunastoprocentowe poparcie. Ale na koniec dnia, jak już jest zderzenie sztabów partyjnych, kandydatów, którzy są od wielu lat w polityce, to ostatnie lata nie są dobrym prognostykiem dla takich kandydatur.

Czy według Łapińskiego Szymon Hołownia miałby szansę zawalczyć o fotel prezydenta z Andrzejem Dudą? – Żadnego kandydata nie można lekceważyć, ale wydaje mi się, że akurat też, jeśli mówimy o panu redaktorze Hołowni, to po pierwsze - pytanie, czy on by wystartował. Na ile też by miał odpowiednie zasoby ludzkie, finansowe, własną determinację, na ile mógłby pociągnąć ludzi. I myślę, że jeśli by wystartował taki kandydat, to on równie dobrze mógłby odbierać kandydatowi czy kandydatce Koalicji Obywatelskiej – powiedział gość RMF FM.