Olimpiada nie z teorii

To jedyna taka olimpiada. Tutaj nie ma arkuszy z pytaniami, nauczycieli pilnujących uczestników jak na egzaminie. Chodzi o to, by zebrać grupę, wymyślić projekt służący lokalnej społeczności i wprowadzić go w życie. To założenia pierwszej praktycznej olimpiady Zwolnieni z Teorii. W tym roku już przeszło 14 tys. uczniów zgłosiło 2 tys. projektów.