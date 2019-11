"Niektórzy próbują straszyć ludzi...". Prezydent o podwyżce płacy minimalnej

Podczas spotkania prezydent podziękował obywatelom za masowy udział w wyborach. Andrzej Duda nie kryje, że jego zdaniem frekwencja w wyborach powinna być jak najwyższa.

– Jestem za to ogromnie wdzięczny, że w tych ostatnich wyborach 62% naszych rodaków poszło do urn i oddało swój głos. Dziękuję że bierzecie państwo polskie sprawy w swoje ręce. To niezwykle ważne, podkreślam to bardzo mocno, bo to kwestia legitymizacji władzy. Władza wybrana przez znaczącą część wyborców, przez większość społeczeństwa ma silną legitymację. W Polsce władze właśnie dzięki państwa determinacji i odpowiedzialności mają tę legitymację coraz większą – mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że jego celem jest to, żeby Polska stawała się krajem coraz lepszym. – Takim państwem które jest sprawiedliwsze, w którym ludziom żyje się lepiej, bardziej dostatnio. Gdzie jest praca, jak najmniejsze bezrobocie, godna płaca – mówił.

Prezydent zaznaczył, że jego celem jest, aby Polacy zarabiali coraz więcej. – Staramy się o to. Ale bardzo chciałbym żebyście państwo mieli pełną jasność. Żebyście państwo mogli być pewni. Podchodzimy do tego z dużą rozwagą i dużym spokojem. Dzisiaj często niektórzy próbują straszyć ludzi, mówić tak: przyjdą, podwyższą najniższe wynagrodzenie w nieodpowiedzialny sposób, ludzie będą tracili pracę, ludzie będą wyrzucani. Szanowni państwo, spokojnie. Nie słuchajcie państwo takich głosów. Plany są po to, żeby je realizować, ale plany są także po to, żeby dokonywać ich rewizji. Żeby je dostosowywać do bieżących okoliczności i do istniejących możliwości. To wszystkie będzie realizowane odpowiedzialnie. Tak żeby przede wszystkim nie zaszkodzić. Przecież chodzi o to, żeby pomóc. I tak to wszystko będzie realizowane, tak jak jest realizowane do tej pory – przekonywał prezydent Duda.

W dalszej części wystąpienia prezydent podkreślił, że będzie blokował wszelkie rozwiązania, które uzna za szkodliwe dla życia Polaków. Zapewnił, że każde rozwiązanie mogące mieć wpływ na miejsca pracy będzie badał ze szczególną uwagą.