Piotr Duda i Cezary Kaźmierczak piszą do prezydenta Polski. Chodzi o lustrację członków Rady Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego została powołana w lipcu 2015 roku. Obecnie trwa spór interpretacyjny co do tego, czy ustawa nakłada na członków RDS składanie oświadczeń lustracyjnych. W zeszłym miesiącu szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zaapelowali do wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego o złożenie oświadczeń lustracyjnych.

Teraz Duda i Kaźmierczak podpisali się pod wspólnym listem skierowanym do prezydenta Polski Andrzeja Dudy, w którym proszą o zmianę ustawy dotyczącej tego tematu.

"Zwracamy się do Pana jako patrona dialogu społecznego, o przedłożenie inicjatywy zmiany ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 Nr 218 poz. 1592), której celem będzie wprowadzenie jasnych zasad dotyczących składania oświadczeń lustracyjnych przez obecnych i przyszłych członków Rady Dialogu Społecznego. Nie mamy wątpliwości, że wpłynie to pozytywnie na funkcjonowanie i postrzeganie tego forum dialogu społecznego" – apeluje Piotr Duda i Cezary Kaźmierczak.