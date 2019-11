Aktorka chce zadbać o Ziemię. Zaapelowała do swoich koleżanek

– Oto mój challenge, załóż swoją ulubioną sukienkę po raz kolejny na wyjście! – zachęca Bołądź. – Powtarzajmy nasze looki! Wyzywam was, dla matki planety, nośmy nasze rzeczy wielokrotnie! Uwielbiam piękne rzeczy, te nowe i te stare, chcę je zużywać, a nie założyć raz i co dalej? Większość z nas ma pełno ciuchów, które nie wychodzą z mody, to kwestia naszego postrzegania. Wyjdźmy z tych schematów! Potraktujcie przegląd waszej szafy jak przygodę z recyklingiem i przyjmijcie #bołądźchallenge. Odkrywajcie swoje ciuchy na nowo – grzmi aktorka.

Obawiamy się, że akcja spali na panewce. Z prostego powodu. Jest oczywiste, że większość celebrytek mając do wyboru dobro planety i dobry look, wybierze to drugie.