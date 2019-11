Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo; w National Press Club spotykają się nie tylko dziennikarze amerykańscy, ale też przemawiają głowy państw, premierzy czy szefowie think-tanków. W sali, w której w listopadzie na temat okupowanej Polski debatować będą naukowcy, filmowcy, wydawcy i dziennikarze z różnych krajów świata, przemawiał w 2016 roku prezydent Andrzej Duda.

"Poland First to Fight" jest oddolną inicjatywą obywatelską we współpracy z polskimi historykami i ma za zadanie pokazać Amerykanom los Polski w czasie wojny, jej konsekwencje oraz szerszy kontekst geopolityczny. Grupami docelowymi są obok historyków, archiwistów i muzealników, również dziennikarze, politycy, asystenci kongresmenów, pracownicy stanowych departamentów edukacji oraz przedstawiciele branży filmowej i wydawnictw.

Przewodniczącym rady programowej jest profesor Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Kornat. Członkami rady są tak wybitni historycy jak profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Roszkowski, profesor Tadeusz Wolsza (jeden z najwybitniejszych ekspertów w zakresie masakry katyńskiej) czy dr Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego. Pełna lista członków rady znajduje się pod adresem: https://ipoland.org/scientific-programme-committee.



Komitet organizacyjny konferencji składa się z kilku działaczy polonijnych, w tym dr Stanisława Śliwowskiego, prezesa Koalicji Polskich Amerykanów, Edwarda Wojciecha Jeśmana, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej na Południową Kalifornię czy Artura Zyśka reprezentującego iPoland.org w Wielkiej Brytanii. Grupą kieruje dr Marek Błażejak, lekarz z Hamburga z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, w tym projektami polonijnymi (m.in. w grupie Polish Media Issues, walczącej od lat o dobre imię Polski).

W trakcie konferencji goście będą mieli okazję poznać realną sytuację, w jakiej znalazła się Polska w okresie wojny, wkład naszego kraju w zwycięstwo aliantów nad Trzecią Rzeszą (Enigma, polskie dywizjony lotnicze w Anglii, gen. Maczek), ale też niezwykły heroizm i tragedię Polaków (Powstanie Warszawskie, Polskie Państwo Podziemne, pracownicy przymusowi, germanizacja polskich dzieci, Generalplan Ost, Katyń, kpt. Pilecki). Obecnie trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programu.

Wśród prelegentów znajdą się historycy z USA jak profesor Mieczysław Biskupski, specjalista od antypolskiej propagandy Hollywood w czasie wojny, profesor Peter Paprzycki, ekspert od badań psychometrycznych w zakresie edukacji czy profesor Sean McMeekin z Bard College, znawca roli Związku Sowieckiego w wojnie i wpływu Stalina na administrację amerykańską. Z Niemiec przybędzie między innymi profesor Norman Domeier, zajmujący się badaniami nad kolaboracją amerykańskich dziennikarzy z Trzecią Rzeszą czy Christoph Schwarz, prezes Fundacji „Zrabowane dzieci – zapomniane ofiary” z Freiburga. Christoph Schwarz przedstawi mechanizmy uprowadzeń i germanizacji przez III Rzeszę 200.000 polskich dzieci, które nigdy nie otrzymały od rządu niemieckiego odszkodowania za wyrządzone krzywdy.



W konferencji będą też uczestniczyć weterani wojny i ich potomkowie, wśród nich syn pilota Dywizjonu 307 a także dzieci polskich ofiar, w tym profesor Krystyna Zamorska, której ojciec był jednym z więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Profesor Zamorska jest również członkiem komitetu organizacyjnego konferencji.



Wystąpią również redaktor Marcin Makowski („Do Rzeczy”, „Radio Kraków” oraz „Wirtualna Polska”), który przedstawi znaczenie gier komputerowych w przekazie historycznym, a amerykańska producent filmowy Stacey Fitzgerald opowie o losie polskich kobiet w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück i brawurowej akcji ich uratowania. Akcja ta stała się osnową filmu „Saving the Rabbits of Ravensbrück”, którego Stacey Fitzgerald jest reżyserem i producentem http://www.rememberravensbruck.com/.



W Waszyngtonie planowany jest też panel dyskusyjny na temat szkalowania Polski. Udział w nim zapowiedziała między innymi profesor Danusha Goska z William Paterson University w New Jersey, która jest autorką znanej książki „Biegański – Stereotyp Polaka bydlaka w stosunkach polsko-żydowskich i amerykańskiej kulturze popularnej” (oryginalny tytuł to „Bieganski: The Brute Polak Stereotype in Polish-Jewish Relations and American Popular Culture”). Do udziału w dyskusji zostaną także zaproszeni dziennikarze amerykańscy i izraelscy.



"Poland First to Fight" jest zatem konferencją, w której każdy znajdzie coś dla siebie, historycy, miłośnicy filmów, edukatorzy, muzealnicy czy wydawcy. Będą jej towarzyszyć imprezy okołokonferencyjne, w tym przyjęcie w rezydencji ambasadora Polski, profesora Piotra Wilczka.

Organizatorzy założyli stronę internetową www.iPoland.org, wydali we własnym zakresie borszurę informacyjną i zaprosili interesujących prelegentów z kilku krajów. Udało im się również dotrzeć do sponsorów takich jak Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa z Nowego Jorku czy też Polonia Institute z Kalifornii.