Polityk Lewicy wybrana na szefową komisji dr. Rodziny. Rzecznik PiS reaguje na kontrowersje

Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji. Za powołaniem Biejat na tę funkcję opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym m.in. rzeczniczka tej partii Anita Czerwińska.

Co nowo wybrana szefowa komisji Polityki Społecznej i Rodziny myśli o ochronie życia dzieci nienarodzonych? – O ile mi wiadomo, płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego, natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczone przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków – mówiła w październiku Magdalena Biejat.

Teraz rzeczniczka PiS Anita Czerwińska odniosła się na Twitterze do kontrowersji dot. wyboru, którego dokonali posłowie partii rządzącej.

"Funkcja przewodniczącej Komisji Rodziny dla przedstawicieli Lewicy wynika z obowiązujących w Kancelarii Sejmu parytetów. Wszystkim zaniepokojonym przypominam, że PiS ma w komisji większość. O harmonogramie prac decyduje prezydium" – podkreśliła Czerwińska. W kolejnym wpisie dodała stanowczo: "Na pewno nie dopuścimy, by komisja stała się miejscem ideologicznych wojen lewicowych. Jakiekolwiek próby uderzania w rodzinę będą przez nas skutecznie blokowane".