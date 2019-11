Semka krytycznie o wystąpieniu marszałka Senatu. "Odmrażarka wystąpień polityków Unii Wolności"

– Jeśli ktoś by się obawiał, że Senat będzie narzędziem do blokowania Sejmu, jest w całkowitym błędzie – zapowiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w swoim orędziu. – Wierzę, że stojąc w służbie prawdy, wyborcy powinni mieć pełne prawo do wiedzy na temat pracy najważniejszych instytucji naszego kraju, dlatego jest mi miło poinformować państwa, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji wybrał swoje władze i przystąpił do pracy – mówił.

– Dla mnie to była taka odmrażarka wystąpień polityków Unii Wolności. Może to była taka inteligencja zakochana w Tadeuszu Mazowieckim z początku lat dziewięćdziesiątych. Teraz mówi się trochę innym językiem. Ten język, nagromadzenie ozdobników – słynne: „Odyseja jaką jest życie” - pozowanie na Mazowieckiego. To pokazuje, że opozycja może mieć z panem marszałkiem problem. On jest osobą, która funkcjonowała już na politycznym rynku szczecińskim, ale teraz aspiruje do roli jednego z głównych rozgrywających (…) Jeśli nie będzie uważał, to marszałek Grodzki może się kojarzyć z takim kabotyńcem – ocenił publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka w TVP Info.