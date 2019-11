Słynny polski projektant mody przyznał się do wyłudzenia 60 tys. złotych z VAT

– Łukasz J. jest podejrzanym w sprawie wyłudzenia podatku VAT. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia – wyjaśnia prok. Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. 8 października portal tvp.info donosił, że Łukasz J. znalazł się w gronie 10 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy. Śledczy nie chcieli jednak wtedy ujawnić, o co podejrzany jest projektant.

Miesiąc po akcji CBŚP i KAS Prokuratura Regionalna w Szczecinie podała więcej informacji dot. zarzutów wobec projektanta. – Prokurator, który prowadzi to postępowanie wskazał, że chodzi o wyłudzenie podatku VAT. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy – mówi prok. Lorenc. Według portalu tvp.info chodzi o wyłudzenie 60 tys. złotych z podatku VAT. Łukasz J. nie był wezwany do prokuratury, ale został do niej doprowadzony 2 października.

"Działalność okazała się nierzetelna"

Sam projektant zaprzeczał w mediach, jakoby został zatrzymany. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu J. wskazuje, że złożył wyjaśnienia i udostępnił śledczym dokumentację. "Sprawa dotyczy dwóch firm, których działalność okazała się nierzetelna. Wszelkie kwestie skarbowe zostały wyjaśnione i załatwione, a obecnie jestem na etapie ostatecznego wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania w celu ekskulpacji mojej osoby" – czytamy we wpisie projektanta.