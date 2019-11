"Moja Ola byłaby świetną Pierwszą Damą". Ziemkiewicz dostał propozycję startu w prawyborach

Konfederacja organizuje prawybory prezydenckie. W ten sposób wyłoniony zostanie oficjalny kandydat tej partii na prezydenta. Politycy Konfederacji przedstawili szczegóły prawyborów podczas briefingu przed Pałacem Prezydenckim. – Zgłosiło się dziewięciu kandydatów w prawyborach Konfederacji – poinformował Robert Winnicki. Politycy dodali, że nad prawidłowym przebiegiem prawyborów czuwać będzie Centralna Komisja Prawyborcza. Każdy z kandydatów ma mieć możliwość prezentacji swoich wizji i poglądów.

– To wyborcy Konfederacji zdecydują kto będzie zasiadał w Pałacu Prezydenckim. Nie tylko działacze naszych partii będą mogli głosować. Każdy sympatyk będzie mógł się zarejestrować. Wysłaliśmy zaproszenia do 20 osób będących poza Konfederacją – wskazał Witold Tumanowicz, jeden z liderów.

Co ciekawe, okazuje się, że propozycję startu w wyborach otrzymał także publicysta Rafał A. Ziemkiewicz. "Tak, potwierdzam że zostałem zaproszony do udziału w prawyborach @KONFEDERACJA_. To miły gest i dziękuję, zwłaszcza ze przyszedł po szeregu nieporozumień. Moja Ola na pewno byłaby wspaniałą Pierwszą Damą, ale niestety nie mogę kandydować, chcę pozostać przy pisarstwie politycznym" – napisał na Twitterze.

W rozmowie z portal DoRzeczy.pl publicysta przyznał, że gest Konfederacji traktuje jako wyciągnięcie dłoni. Jednocześnie zapewnia, że nie zamiaru zmieniać zawodu. Jak mówi, propozycję przedstawiono mu drogą mailową.

Kim są politycy i działacze, którzy będą ubiegać się o mianowanie oficjalnym kandydatem Konfederacji na prezydenta? Podano aż dziewięć nazwisk, a wśród nich: Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Paweł Skutecki (poseł na Sejm VIII kadencji, lider ruchów prorodzinnych), Krzysztof Tołwiński (poseł na Sejm VI kadencji, wiceminister skarbu w 2007 r., samorządowiec, rolnik), Jacek Wilk i Magdalena Ziętek-Wielomska (prawnik, filozof, publicystka, autorka książek naukowych).