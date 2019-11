Duda apeluje do posłów z "Solidarności". Chodzi o zniesienie 30-krotności

Rozgorzał spór dotyczący poselskiego projektu znoszącego od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Projekt wpłynął do Sejmu w środę. Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne propozycji jest koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina.

Tymczasem przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zaapelował do posłów będących członkami i sympatykami "Solidarności" o przeciwstawienie się nowelizacji ustawy znoszącej roczny limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, powyżej którego nie potrąca się składek na ubezpieczenie społeczne.

Przewodniczący "Solidarności" przypomina m.in., że obowiązujące rozwiązanie chroni FUS przed nadmiernym rozwarstwieniem wypłacanych emerytur oraz przeciwdziała powstawaniu nadmiernego deficytu Funduszu. jest również szkodliwy dla rynku pracy obniżając standardy zatrudnienia i generuje nadmierny wzrost kosztów pracy. "Są one wątpliwe, a wobec przywołanych powyżej zagrożeń wręcz niebezpieczne. Dlatego apelujemy, aby zamiast szukać budżetowych protez, wprowadzić inne rozwiązania jak np. trzeci wyższy próg podatkowy" – czytamy.