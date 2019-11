Gowin zablokuje wybór Piotrowicza do TK? Rozgrywki wokół kontrowersyjnego projektu PiS

Rozgorzał spór dotyczący poselskiego projektu znoszącego od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Projekt wpłynął do Sejmu w środę. Izba będzie go procedować w przyszłym tygodniu. Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne propozycji jest koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina.

– Skoro PiS chce szukać poparcia na lewicy, to może niech tam też poszuka poparcia dla Stanisława Piotrowicza w Trybunale Konstytucyjnym –mówi portalowi Gazeta.pl jeden z polityków Porozumienia. To by oznaczało niepewność PiS do co powołania 3 nowych członków do TK.

Nieprzychylny wobec tego rozwiązania jest także prezydent. – Lepiej, żeby w tym kształcie projekt nie trafił na biurko Andrzeja Dudy. To nie jest dobre rozwiązanie – podkreśla w rozmowie z RMF FM. – W tym kształcie, który jest w tej chwili wniesiony, nie ma pełnej akceptacji w tej chwili pana prezydenta na to – dodaje.

– Gowin sugerował, że jeśli będziemy przepychać ten projekt, to on gasi światło w rządzie. Nie sądzę, żeby Kaczyński chciał wywalać Gowina z rządu, bo stracimy większość, ale po coś to robi. Czy to jest szantaż? Tak, tak to wygląda – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską polityk PiS. Według informacji Wirtualnej Polski PiS czeka na decyzję klubu Lewicy. Klub Lewicy zbiera się w poniedziałek wieczorem. W rozmowach mają wziąć udział przedstawiciele OPZZ.