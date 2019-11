Exposé Morawieckiego: Nie będzie w Polsce wojny kulturowej. Nie dopuszczę do niej

10:43 Premier zapowiedział uruchomienie programu o wartości 2 mld zł, który sprawi, że polska szkoła będzie "odpowiadała na potrzeby teraźniejszości i przyszłości". – To pomoce naukowe, wsparcie dla niezbędnych modernizacji – mówił premier.

10:38 Szef rządu zapowiedział pierwszeństwo pieszych na przejściach jeszcze przed wejściem na nie. Mateusz Morawiecki mówił ponadto o dopuszczeniu do ruchu po buspasach samochodów wiozących cztery osoby.

– To piraci drogowi poniosą finansowe konsekwencje łamania przepisów. Największym wrogiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest alkohol. Będziemy zaostrzać politykę karania pijanych kierowców i wzmocnimy profilaktykę. Ułatwimy możliwość poruszania się rodzinom po miastach. Wprowadzimy możliwość korzystania z buspasa, gdy będą w samochodzie co najmniej cztery osoby – mówił

10:35 – Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie ideologiczną rękę ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, oddzielić od rodziców, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada podkłada ogień pod Polskę, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny! Nie dopuszczę do niej. A jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają to my ją wygramy, wygra ja rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska – podkreślał premier. Jego słowa wywołały aplauz posłów PiS.

10:33 Premier podkreślał, że jego rząd będzie działał na rzecz równości płac bez względu na płeć. – Każda duża rodzina może liczyć na wsparcie państwa, jakiego nie było dotąd. Dla rodzin z trójką i więcej dzieci zaproponujemy kolejne ulgi i udogodnienia – obiecywał, dodając, że jego rząd będzie wzmacniał rodzinę

10:32 – Nie zgadzamy się, aby wyjątki określały co jest normą. Wierzymy, że przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na fundamencie rodziny. Rodzina to nie tylko bastion każdego Polaka, to także bastion całej Polski – mówił premier Morawiecki.

10:28 Była premier Beata Szydło okazała wsparcie swojemu następcy. "Trzymam kciuki za nowy rząd" – napisała na Twitterze.





10:27 – Nie chcemy być bogatym krajem biednych ludzi, ani biednym krajem bogatych ludzi. Chcemy awansu całej polskiej wspólnoty. Chcemy być bogatą wspólnotą – mówił Mateusz Morawiecki.

10:25 – W tym roku do Polski wróciło 100 tys. rodaków. Polacy wreszcie walizki rozpakowują – podkreślał premier.

10:24 – Naszym głównym celem, celem celów jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie. Polski codziennej normalności, dobrobytu i spokoju na ulicach i granicach. To marzenie milionów Polaków. Jeżeli będziemy konsekwentnie modernizowali nasz kraj, zapewniali sprawiedliwy dostęp do owoców rozwoju, szukali porozumienia ponad podziałami, przynajmniej w sprawach jak bezpieczeństwo, strategia energetyczna, system emerytalny czy demografia, to przed nami najlepszy czas dla Polski – mówił szef rządu.

10:23 – Bank Światowy docenia nowy polski model rozwoju. MFW przesuwa nas w górę coraz bliżej pierwszej dwudziestki. OECD prognozuje, że Polska w latach 2019-2020 będzie najlepiej rozwijającą się gospodarką wśród państw członkowskich UE – przekonywał premier.

10:22 – Już teraz udaje nam się walczyć z nierównościami. W zaledwie 4 lata udało nam się sprawić że poziom nierówności jest taki jak w Danii a niższy niż w średniej europejskiej. Wyrwaliśmy z biedy blisko dwa miliony Polaków. Dla nas Solidarność to nie historia to kamień węgielny naszej polityki. Rozwój musi być sprawiedliwy – podkreślał szef rządu.

10:20 – Dzisiaj złapaliśmy w żagle wiatr historii. Przebiliśmy szklany sufit. Poziom dochodu w relacji do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata jest najwyższy w polskiej historii – mówił Morawiecki.

10:15 – Polityka jest obietnicą lepszej przyszłości. Nie wiemy jak świat będzie wyglądał za 5, 10, 15 lat, ale Polska staje przed dziejową szansą – ocenił premier.

10:14 – Polacy powierzyli PiS zadanie zbudowania polskiego państwa dobrobytu, państwa bezpiecznego i nowoczesnego. Otrzymaliśmy silny mandat wynikający z rekordowej liczby głosów oddanych na PiS. Dziękuję za to zaufanie!– mówił premier.

10:12. Premier Morawiecki rozpoczął swoje przemówienie. – Równo rok temu na wieczną wartę odszedł Czesław Mostek pseudonim Wilk. Dorastał w II RP, brał udział w obronie Warszawy, w PRL osadzony był katowni ubeckiej, dożył III RP. W jego osobie niepodległa Rzeczpospolita kłania się wszystkim bohaterom. Bez nich polska droga do nowoczesności i niepodległości pozostałaby tylko marzeniem – mówił premier.

10:09 Na mównicę wszedł poseł Grzegorz Brauna z wnioskiem formalnym. Marszałek Witek nie udzieliła mu jednak głosu. – Panie pośle, zakłóca pan porządek obrad. Proszę o opuszczenie mównicy – mówiła marszałek. Po chwili poseł opuścił mównicę, a premier rozpoczął swoje expose.

09:48 W Sejmie jest już prezydent Andrzej Duda.

09:40 Mateusz Morawiecki pojawił się w Sejmie. Za pół godziny premier rozpocznie swoje exposé.

09:20 Michał Dworczyk w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że przemówienie premiera Morawieckiego będzie poświęcone wyzwaniom stojącym przed Polską. Expose ma dotyczyć polityki międzynarodowej, gospodarki, ale też demografii.

09:00 Premier Morawiecki podzielił się osobistym wpisem na Facebooku dotyczącym wsparcia jakie mu okazała rodzina. "Wsparcie od Dzieci - jest, wsparcie od osobistego stylisty, czyli mojej kochanej Żony - jest, zestaw do notowania - jest, okulary - są. To znaczy, że jestem gotowy na #Expose" – napisał premier. Do internetowego wpisu Morawiecki dołączył laurkę narysowaną przez jego dzieci.

10 minut po godzinie 10 Mateusz Morawiecki wygłosi expose, w którym przedstawi podstawowe kierunki działań jego rządu. To drugie tego typu przemówienie premiera. Pierwsze wygłosił 12 grudnia 2017 roku po tym jak zastąpił Beatę Szydło na stanowisku szefa rządu.W zeszłym tygodniu prezydent Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na szefa rządu i powierzył mu misję utworzenia rządu. – Dzisiaj przychodzi ten moment, kiedy następuje moment powierzenia misji tworzenia rządu (…) tę misję otrzymuje dotychczasowy premier, pan Mateusz Morawiecki – mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił w swoim przemówieniu, że cieszy się z możliwości przekazania właśnie Morawieckiemu teki szefa rządu i podziękował za konsultacje ws. składu nowego rządu. – Mamy wspólną wizję rozwoju Polski – podkreślał prezydent Duda.