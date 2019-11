Expose ma trwać około dwie godziny. Potem rozpocznie się debata, podczas której głos zabiorą przedstawiciele klubów parlamentarnych. Posłowie będą mogli zadawać premierowi pytania. Głosowanie wniosku o udzielenie rządowi wotum zaufania odbędzie się około godz. 20.00.

Godzinę przed wygłoszeniem expose, Mateusz Morawiecki na swoim Facebooku umieścił osobisty wpis, w którym pokazał jak jego bliscy wspierają go przed wystąpieniem w Sejmie.

„Wsparcie od Dzieci - jest, wsparcie od osobistego stylisty, czyli mojej kochanej Żony - jest, zestaw do notowania - jest, okulary - są. To znaczy, że jestem gotowy na #Expose 😉. Zaczynamy za godzinę!” – napisał premier pokazując zdjęcie przygotowanych ubrań, zestawu do notowania, okularów i... rysunek od swoich dzieci.