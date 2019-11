"Polska wreszcie normalnym państwem". Andrzej Duda komentuj exposé premiera

Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie swoje exposé. Wystąpienie premiera trwało nieco ponad godzinę i dotyczyło podstawowych planów szefa rządu na najbliższe lata.

Prezydent Duda podkreślił, że przemówienie premiera było zbyt długie tylko takie "akurat do przyjęcia", więc "nie mogło zanudzić".

– Cieszę się, że pan premier w tak spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki i cieszę się, że ta polityka tak mocno nawiązuje do tego, z czym mieliśmy już do czynienia przez ostatnie 4 lata – ocenił prezydent.

"Polska normalnym państwem"

– Cieszę się, że zaakcentował te rzeczy, które z mojego punktu widzenia - jako prezydenta Rzeczypospolitej - są tak bardzo istotne, mianowicie, że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się normalnym państwem. To pojęcie normalności pan premier powtórzył kilkakrotnie w bardzo różnych kontekstach, jeżeli chodzi o polską politykę i o to, jaką chcemy, żeby stawała się Polska, jakim chcemy, żeby była dla nas wszystkich krajem. Jest to w moim przekonaniu podniesienie tego pojęcia "normalność" na zupełnie inny poziom funkcjonowania i zupełnie inny poziom życia – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że przemówienie premiera nie dotyczyło jedynie "ciepłej wody kranie". – To jest ciepła woda w kranie w mieszkaniu, za które jesteśmy w stanie spokojnie zapłacić czynsz, bo zarabiamy na tyle dobrze, żeby to realizować i nie martwić się o to, gdzie jest praca, gdzie jest dobra płaca, zapewnione bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, gdzie jest realizowana stabilna polityka gospodarcza i zgodna z nowoczesnymi prądami polityka proekologiczna, ochrony klimatu, ochrony powietrza – podsumował prezydent.