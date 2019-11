Posłowie Solidarnej Polski piszą do PiS ws. Biejat. "Nie można zgadzać się na to, by osoba, która chce zabijać dzieci poczęte..."

W ubiegłym tygodniu Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji. Kandydaturę Biejat poparła część posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dwie posłanki opowiedziały się przeciw.

Przypomnijmy, że to ta komisja, w której od kilkunastu miesięcy Prawo i Sprawiedliwość blokowało obywatelski projekt "Zatrzymaj Aborcję". W tym kontekście największe emocje budzą poglądy nowej szefowej komisji na temat ochrony życia.

– O ile mi wiadomo, płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego, natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczone przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków – mówiła w październiku Magdalena Biejat.

Na tę kwestię zwrócili uwagę posłowie Solidarnej Polski, którzy wnioskują do klubu PiS o zmianę decyzji w tej sprawie. "Każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. To prawo naturalne, którego nikt nie może podważać. Tak stanowi także Konwencja o Prawach Dziecka ogłoszona przez ONZ i przyjęta przez zdecydowaną większość państw na całym świecie. Takie prawo obowiązuje też w Polsce. Tego prawa trzeba strzec i bronić. Rodzina jest bowiem fundamentem społeczeństwa, a dzieci są naszą przyszłością – napisali posłowie partii Zbigniewa Ziobry. Wniosek udostępnił rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak.

Jak podkreślono, „ktoś kto okazuje brak elementarnego szacunku dla życia poczętego, dla rodzin, niszczy fundament na którym oparte jest nasze państwo". "Nie możemy się zgadzać, by ideologie, eksperymenty społecznej inżynierii, uderzały w podstawy naszej cywilizacji, tradycji i tożsamości. Nie możemy pozwolić, by na straży tych naturalnych praw i oczywistych prawd stały osoby, które nie mają szacunku dla ludzkiego życia, które wyśmiewają nasze wartości" – przekonują parlamentarzyści i dodają, że z tego właśnie względu nie można pozwolić, "by poseł Magdalena Biejat – osoba, która niszczy polskie rodziny, chce zabijać poczęte dzieci, która zagraża naszej przyszłości – nadal pełniła zaszczytną funkcję szefowej komisji polityki społecznej i rodziny w polskim Sejmie".

"Solidarna Polska będzie przekonywać Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i współkoalicjantów do odwołania poseł Magdaleny Biejat. Sprawowanie przez nią tej funkcji to kpina z naszego Państwa i polskich obywateli” – czytamy.