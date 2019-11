Były polityk PO ujawnia: Prawybory w Platformie w 2010 roku były ustawione

PiS wycofuje kontrowersyjny projekt. "Przypomnieli sobie, ile mają posłów", "Gowin pokazał, kto...

Jak to Adam Lipiński mówił o Porozumieniu: "My bez nich przetrwamy, oni bez nas nie"? No to Jarosław Gowin pokazał, kto bez kogo sobie nie poradził - komentuje decyzje PiS dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.