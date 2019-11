"Wbrew tym, którzy wieszczyli dekompozycję Zjednoczonej Prawicy...". Gowin o decyzji PiS ws. 30-krotności

Późnym popołudniem Prawo i Sprawiedliwość wycofało z Sejmu projekt, który wzbudził w ostatnim czasie ogromne emocje, a także stał się powodem sporu pomiędzy partiami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę. Powodem takiej decyzji był brak wystarczającego poparcia dla tej inicjatywy.

Chodzi o projekt znoszący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Projekt wpłynął do Sejmu w ubiegłą środę. Według autorów projektu, miało to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne propozycji było koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina. Sceptyczny wobec niej był także prezydent Andrzej Duda.

Po decyzji PiS głos w sprawie zabrał wicepremier Jarosław Gowin. "Wbrew tym, którzy wieszczyli dekompozycję Zjednoczonej Prawicy, udowodniliśmy, że łączące nas porozumienie ma silne fundamenty programowe. Gramy do jednej bramki" – napisał na Facebooku lider Porozumienia.