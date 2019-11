Broniarz nie kryje żalu wobec polityków. "Gdy przyszło co do czego, zmieniali zdanie"

W październiku ZNP zorganizowało kolejny strajk nauczycieli. Wiele osób jednak nawet nie zdaje sobie z niego sprawy. Podczas przeprowadzania wywiadu dziennikarz "TP" wprost zapytał Broniarza, czy strajk już się rozpoczął. – Rozumiem ironię, ale uspokoję pana. Nie tylko się rozpoczął, ale jest moim zdaniem początkiem czegoś bardzo ważnego –padła odpowiedź.

Lider ZNP podkreślił, że protestujący domagają się przestrzegania prawa.

Broniarz w dalszej części rozmowy stwierdził, że jest rozczarowany postawą polityków, którzy obiecywali wsparcie, a obecnie umywają ręce.

– Tak, czułem się zawiedziony. I to wcale nie najbardziej postawą partii – bardziej samorządowców, którzy w czasie strajku pozytywnie odnosili się do postulatów nauczycieli, a gdy przyszło co do czego, zmieniali zdanie. (…) Słyszeliśmy: „Przepraszamy, nie ma pieniędzy” – wyznał Broniarz.

Lider ZNP podkreślił, że jego zdaniem edukacja została podczas ostatniej kampanii zmarginalizowana. Związkowiec ponadto przyznał, że jeśli zostanie zgłoszona jego kandydatura, to wystartuje w wyborach na szefa ZNP.