Nowe wydanie "Czarnego ptasiora". Książka Siedleckiej po czesku

"Czarny ptasior" demistyfikuje okupacyjny życiorys Jerzego Kosińskiego, żydowskiego pisarza, który II wojnę światową przetrwał dzięki odważnym mieszkańcom wsi Dąbrowa Rzeczycka niedaleko Sandomierza. Kosiński to autor głośnej książki "Malowany ptak", która stała się pierwszym w literaturze oskarżeniem Polaków o okrucieństwo wobec Żydów, a tym samym o współudział w Holokauście. W 2019 r. na podstawie powieści Kosińskiego powstał film pod tym samym tytułem w reżyserii Václava Marhoula. Miał on swoją premierę we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Teraz Czesi będą mieli okazję poznać prawdziwą, a nie tylko filmową opowieści o okupacyjnych latach Kosińskiego. Dzięki wsparciu Instytutu Książki "Czarnego ptasiora" wydano właśnie po czesku. "Černé ptáče", w przekładzie Marceli Bramborovej, ukazała się niedawno nakładem praskiej oficyny Volvox.

Książka Siedleckiej udowadnia – na podstawie rozmów ze świadkami – że mały Jurek z "Malowanego ptaka" nie błąkał się samotnie po polskich wsiach, nie rozłączył z rodzicami i nie stracił mowy na skutek licznych aktów przemocy i okrucieństwa. Przeciwnie, przetrwał wojnę wraz z rodzicami dzięki pomocy Polaków. Szkoda, że podczas swojej wizyty w Polsce w 1989 r. Kościński był wszędzie, tylko nie tam, gdzie jeszcze żyli ci, którzy ryzykowali dla niego życiem.

Siedlecka promowała już czeski przekład "Czarnego ptasiora" na corocznych, odbywających się w listopadzie Międzynarodowych Targach Książki w Bratysławie. Książkę w języku czeskim otrzymał reżyser "Malowanego ptaka", na razie jednak milczy. W przygotowaniu jest już ukraiński przekład "Ptasiora". Angielska wersja książki dostępna jest od kwietnia.

Autorce gratulujemy, ciesząc się z ważnego kroku w odkłamywaniu krzywdzących Polskę mitów, w które, niestety, uwierzył świat.