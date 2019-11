"Jesteście twórcami podziemia aborcyjnego". Ostra wymiana zdań w studiu TVN24

Poseł Lewicy Barbara Nowacka i wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Sebastian Kaleta rozmawiali w studiu TVN24 o przepisach dot. aborcji i braku nierozstrzygnięciu przez Trybunał Konstytucyjny wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przesłanki eugenicznej zawartej w ustawie antyaborcyjnej z 1993 roku. CZYTAJ WIĘCEJ

– Uważam, że ta sprawa powinna być rozstrzygnięta przez Trybunał, jeżeli wniosek został złożony. Uciekanie przed rozstrzygnięciem nie jest rozwiązaniem – podkreślał Sebastian Kaleta.

– Na pewno nie jest tak, że w naszym klubie boimy się projektów „Ratujmy kobiety" (obywatelski projekt ustawy, zakładający liberalizację przepisów ws. aborcji – red.). Mamy jasne zasady, że w sprawach tego typu jest wolność sumienia, nie ma dyscypliny głosownia, ale w zdecydowany sposób posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy szanują życie, nie są zwolennikami aborcji – tłumaczył polityk.

W odpowiedzi Nowacka atakowała PiS, zarzucając partii rządzącej, że ta nie chce zajmować się prawami kobiet. – Doskonale wiecie, że problemy dotyczące praw kobiet są problemami wyjątkowo istotnymi i że jeżeli chcemy mieć dobrze zbudowane państwo, to trzeba słuchać głosów wszystkich i zadbać na dzisiaj chociażby (o to - red.), żeby Polki mogły być bezpiecznie i zdrowo matkami – mówiła Nowacka do Kalety. – Nikt nie chce aborcji, ale życie jest różne i można czasami zrozumieć, że są sytuacje, w których kobiety będą potrzebowały tego czy innego rozwiązania – dodała polityk.

– Jeżeli prawo jest nieskuteczne, to trzeba się zastanowić, co z nim dalej zrobić. Dzisiaj wy paraliżujecie jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, a podziemie aborcyjne działa. Jesteście twórcami podziemia aborcyjnego i niech pan o tym pamięta każdego dnia, kiedy pan mówi o szanowaniu rodziny – stwierdziła dalej Nowacka zwracając się do wiceministra.