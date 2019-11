Olaf Lubaszenko o poważnej chorobie. "Zlecono mi badania, które niestety ją potwierdziły"

– Moja otyłość stała się początkiem problemów z cukrzycą. Mam cukrzycę typu II. Została ona zdiagnozowana przy okazji mojej wizyty u lekarza w sprawie leków na nadciśnienie i żołądek. Kiedy stanąłem w drzwiach, ważąc już ponad 160 kg, pani doktor przywitała mnie słowami „pan przychodzi na pewno z cukrzycą”. Zaprzeczyłem, ale zlecono mi badania, które niestety ją potwierdziły – opowiada artysta w rozmowie z dziennikiem "Fakt", przyznając jednocześnie, że walczy też z depresją.

– Najwięcej czasu zajęła mi zmiana nawyków żywieniowych. Najciężej było mi odstawić colę. Potem przeszedłem na soki jabłkowe, które piłem w ogromnych ilościach, dopóki nie dowiedziałem się, że były sokami tylko z nazwy, bo zawierały cukry i inne konserwanty. Teraz jestem w szczęśliwym związku z wodą, niestety gazowaną, ale to i tak mniejsze zło. Zrezygnowałem też z pieczywa – opisuje swoją walkę z otyłością i cukrzycą Lubaszenko.

– Po kilku latach obudził się we mnie pociąg do słodyczy. Od jakichś dwóch, trzech lat wieczorami odczuwam pewien niepokój, który powoduje, że zaglądam do szafki ze słodyczami i te słodycze zwyczajnie podjadam – dodaje aktor, który przyznał, że w pewnym momencie ważył 160 kilogramów.

