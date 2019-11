"To jest naruszenie mojej cielesności". Jachira zapowiada walkę z całowaniem rąk przez posłów

"Mam świadomość, że kobiety mają większe zmartwienia: doświadczają przemocy, są molestowane, zarabiają mniej niż ich koledzy. Panowie w Sejmie, chcecie okazać kobietom szacunek? Nie całujcie dłoni - walczcie z przemocą domową, luką płacową, szanujcie prawa kobiet" – apeluje posłanka Koalicji Obywatelskiej. Jachira zamieściła wymowne zdjęcie z posłem Zielonych – politycy ściskają sobie nawzajem dłonie.

Temat Klaudia Jachira poruszyła podczas posiedzenia kobiecej grupy parlamentarnej. – To jest takie na marginesie, trochę pół żartem, pół serio, bo mam świadomość, że są ważniejsze problemy, z jakimi Polki mają do czynienia. Ale to grono jest idealne, by poruszyć kwestię całowania rąk w Sejmie – stwierdziła posłanka.

– Ja proszę o jakieś regulacje w tej sprawie. Ja nigdy w mojej karierze zawodowej nie spotkałam się z tak wielką potrzebą całowania po rękach. Szczególnie posłów prawicy, ale tak naprawdę z każdej opccji. To jest dla mnie naruszenie mojej cielesności. Mówi się, że molestowanie zaczyna się, gdy kobieta czuje dyskomfort. Ja go odczuwam. Staram się miażdżyć im te ręce w uścisku, żeby mi ich nie podnosili, ale nie odbierają tych sygnałów. Realnie mnie to brzydzi. Zróbmy coś z tym, błagam – apelowała.