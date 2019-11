"Niepotrzebnie wykreowano newsa użytecznego dla opozycji totalnej"

Burzliwy przebieg miało nocne głosowanie w sprawie wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrano ich dopiero w drugim podejściu, bo pierwsze głosowanie zostało anulowane.

Sejmowe mikrofony zarejestrowały rozmowę Elżbiety Witek z posłanką PiS, która powiedziała do marszałek Sejmu: "Trzeba anulować, bo my przegramy". Witek zaczęła się zastanawiać, czy nie można przeprowadzić reasumpcji głosowania. Zdaniem opozycji doszło do skandalu.

Sprawę skomentował na Twitterze m.in. Krzysztof Bosak, który napisał, że "pani marszałek przez to przerwanie głosowania niepotrzebnie wykreowała newsa użytecznego dla opozycji totalnej".

"Gdyby ogłosiła wyniki i - na wniosek posłów - przeprowadziła reasumpcję głosowania to wynik byłby identyczny i nie byłoby żadnych podstaw do jakichkolwiek wątpliwości" – uważa poseł Konfederacji.

Ostatecznie do KRS Sejm wybrał czterech posłów PiS – Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego. Kandydatury Kamili Gasiuk-Pihowicz (KO) i Joanny Senyszyn (Lewica) nie przeszły.

Po zakończeniu posiedzenia Lewica zapowiedziała, że dzisiaj złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Witek.