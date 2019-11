Sąd Najwyższy zajmie się wyrokiem TSUE. Gersdorf: Sprawa będzie rozstrzygana niezwłocznie

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf spotkała się dzisiaj z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim i grupą parlamentarzystów, ws. wyroku TSUE dotyczącego m.in. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. CZYTAJ WIĘCEJ

– Chciałbym poinformować, że w świetle wyroku TSUE będziemy stykać się z nową rzeczywistością w obszarze wymiaru sprawiedliwości – Krajowej Rady Sądownictwa, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i o zadaniach, które ten wyrok nakłada na SN, jak również i na potencjalnych ustawodawców, w tym Senat – mówił na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jak tłumaczył marszałek Senatu, w związku z wyrokiem TSUE, zaprosił „tęgie głowy od konstytucji, wymiaru sprawiedliwości i I Prezes SN” na spotkanie. – Dzisiejsza narada jest czysto robocza, czysto merytoryczna, mająca na celu wypracowanie trybu postępowania, aby uczynić polski wymiar sprawiedliwości sprawniejszym, zgodnym z wymogami europejskimi, a przede wszystkim lepszy dla Polek i Polaków – tłumaczył Grodzki.

– Senat, reprezentujący majestat Rzeczypospolitej, jeżeli będzie taka potrzeba, włączy się w proces legislacyjny, oczywiście w duchu, o którym mówiłem, aby stanowione prawo służyło potędze Rzeczypospolitej – dodał polityk.

W trakcie konferencji głos zabrała też sama Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, która poinformowała, że „akta spraw z Luksemburga przyszły już wczoraj do Sądu Najwyższego i leżą w sejfie u prezesa Izby Pracy”. – Sprawa będzie rozstrzygana niezwłocznie, ale to trochę wymaga czasu. Dzisiaj prezes poinformował mnie, że być może będzie to nawet przed świętami – stwierdziła Gersdorf.