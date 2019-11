Amnesty International: Aborcja prawem człowieka. Mocna odpowiedź duchownego

Organizacja, która kiedyś kojarzyła się z walką o prawa człowieka, od dłuższego czasu zdaje się być aktywnym uczestnikiem toczącej się wojny ideologicznej. Wczorajsze wpisy tej organizacji na Twitterze dotyczące aborcji odnosiły się do debaty prezydenckiej Partii Demokratycznej.

W kolejnym wpisie ogranizacja dodała: "My body, my health. My body, my choice. My body, my rights. My body, my voice" (ang. Moje ciało, moje zdrowie. Moje ciało, mój wybór. Moje ciało, moje prawa. Moje ciało, mój głos").

Na tego rodzaju "mądrości" w mocnych słowach odpowiedział ks. Janusz Chyła. "Możecie napisać to gebelsowską metodą milion razy, a nie zmienicie prawdy, że aborcja to zbrodnia" – napisał duchowny.