Premier odpowiada na pytania internautów

"Marszałek Sejmu postąpiła jak najbardziej słusznie"

Jednym z pytań, na jakie szef rządu odpowiedział dotyczyło zamieszania podczas wczorajszego głosowania w Sejmie nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnijmy, że marszałek Elżbieta Witek podjęła decyzję o powtórzeniu głosowania. Jak to było z tym głosowaniem?

– Było bardzo prosto. Zwykle głosuje się [wciskając] czerwony lub zielony [przycisk] – "za" lub "przeciw". Wczorajsze było bardziej skompilowane, wybór czterech osób z sześciu. Tam trzeba było naciskać ileś sekwencji guzików, co posłowie robią rzadko – zaczął Morawiecki, jak tłumaczył, zarówno osoby z opozycji, jak i z koalicji rządzącej zwracały uwagę marszałek Sejmu, że "coś się zacina" i mają problem z oddaniem głosu. Szef rządu podkreślił, że słychać było także takie głosy z sali. – Pani marszałek postąpiła jak najbardziej słusznie – ocenił premier. – Jeżeli ktoś jest podejrzliwy, tak jak sygnalizują nasi oponęci, to chciałem zapewnić, że nikt tam na sali, łącznie z panią marszałek nie widzi wyników głosowania, dopóki nie zostaną wyświtlone – dodał.

"Bardzo dobre spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy"

W jednym z pytań pojawiła się sugestia, że rozpoczyna się dla PiS-u bardzo trudna kadencja. "Czy nie będzie pan miał tego wszystkiego dosyć?" – zapytano Mateusza Morawieckiego, a co premier odpowiedział z uśmiechem: Ja się rozkręcam, nie będę miał dosyć. Podoba mi się ta praca, służba - bo tak ją traktuję. (...) Życzyłbym sobie tylko, żeby opozycja była konstruktywna, ale poradzimy sobie w takich warunkach, w jakich jesteśmy. Dziś mieliśmy bardzo dobrą rozmową w ramach koalicji - Zjednoczonej Prawicy – powiedział premier, informując że wszystkie ważne kwestie zostały podczas tych rozmów ustalone. – Jesteśmy zdecydowani, żeby krok po kroku usprawniać państwo polskie w wieku dziedzinach – dodał.

"To będzie nasz sztandarowy projekt na najbliższe lata"

Premier pytany był także o zmiany w przepisach ruchu drogowego, które miałyby zapewnić pieszym większe bezpieczeństwo. – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pieszych na pasach będzie dla nas bardzo ważnym priorytetem. Chcemy doprowadzić do tego, żeby pieszy mógł bezpiecznie przechodzić przez pasy. Więcej rond, wysepek, przejść dla pieszych. Wszystko to mamy w planach. Ten sztandarowy program będzie jednym z naszych sztandarowych projektów na najbliższe lata – wskazał Mateusz Morawiecki. Premier przyznał, że kary np. dla pijanych kierowców powinny być bardziej dotkliwe.

Co z pomnikiem Bitwy Warszawskiej?

Jedna z internautek zapytała szefa rządu o to, kiedy powstanie pomnik upamiętniający Bitwę Warszawską. – Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wybudować jak najszybciej łuk triumfalny. Sam wpłaciłem środki na fundację, która zbiera na ten cel. Do tego trzeba jednak także zgody władz Warszawy, więc ich również proszę pytać – powiedział premier. Mateusz Morawiecki przyznał, że tak naprawdę taki pomnij powinien powstać wiele lat temu. – Powinien być 30, 20 lat temu, powinien być za rok. Nie będzie, ale on stanie w krótkim czasie. Musi stanąć – podkreślił.

Premier został także zapytany o 13. emeryturę. Czy to prawda, że środki na nią są zagrożone? Mateusz Morawiecki oświadczył, że to dodatkowe świadczenie będzie wpisane do ustawy, co oznaczy że nie są zagrożone, a także, że będą zagwarantowane ustawowo.

Jedno z pytań dotyczyło Pracowniczych Planów Kapitałowych. – Dlaczego chcielibyśmy zakotwiczyć PPK i OFE w Konstytucji jako środki prywatne? Właśnie dlatego, że PO skonsumowała, wchłonęła część OFE do budżetu. (...) A jeśli te środki będą zakotwiczone w Konstytucji to zbuduje zaufanie ludzi, że warto odkładać na emeryturę – wyjaśnił premier.

Użytkownicy Facebooka byli ciekawi także prywatnych upodobań premiera. Padło pytanie o ulubiony zespół. Mateusz Morawiecki wskazał tu na zespół Republika. Przyznał, że lubił też Lady Punk i Maanam. Ulubiona piosenka Mateusza Morawieckiego? "Autobiografia" Perfectu.