Tusk spotkał się z papieżem Franciszkiem. Niemiecki dziennik ujawnia zaskakujące szczegóły ich rozmowy

Wygląda na to, że Ojciec Święty dowiedział się o ważnych planach Donalda Tuska jako jeden z pierwszych. Co prawda do spotkania doszło na początku października, ale dopiero teraz niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" opisuje, co były premier polskiego rządu powiedział Franciszkowi. Według dziennika już wtedy Tusk zapowiedział, że nie wróci już do polskiej polityki.

"Franciszek dowiedział się wówczas tego, o czym wiedzieli nieliczni" – czytamy w "SZ". Ojciec Święty miał usłyszeć już wtedy, że Tusk planuje stanąć na czele Europejskiej Partii Ludowej, czyli - jak pisze "Sueddeutsche Zeitung" - rodziny ugrupowań chrześcijańskich demokratów w Europie. "Papież długo patrzył mu w oczy i zapytał, czy partia ta umie odróżnić popularność od populizmu" – relacjonuje dalej dziennik.

Pytanie Franciszka miało dotyczyć konfliktu w EPL i zachowania Viktora Orbana, czyli "populisty z Węgier". "Europejska Partia Ludowa żąda od niego respektowania jej podstawowych wartości. Jednak Orban oparł się wszelkim próbom poważnej rozmowy na ten temat. Tusk będzie musiał podjąć decyzję i w Zagrzebiu już ją przygotowywał" – pisze niemiecki dziennik.