Morawiecki o Marianie Banasiu: Jeśli raport CBA będzie niekorzystny, być może zadzwonię do niego

Prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec spytał premiera o Mariana Banasia. Szef NIK był obecny podczas expose Morawieckiego i "bardzo mocno bił brawo".

– Marian Banaś przyczynił się bardzo do usprawnienia systemu finansowego. Ja nie czytałem jeszcze w szczegółach tego raportu, który został przygotowany przez CBA, i właśnie ten weekend mam zaplanowane to przeczytać. Jak będę miał wyrobiony pogląd w tej kwestii, będę mógł coś więcej powiedzieć – wskazał szef rządu. Dodał też, że "atak na Krajową Administrację Skarbową ze strony różnych mediów i opozycji, jest atakiem niebezpiecznym". – Nie wiem, czy on jest obliczony na to, żeby podciąć morale pracowników, ale chcę zapewnić pracowników, że mają moje pełne zaufanie i wsparcie. Jest bardzo ważne, żeby ta machina skarbowa działała tak, jak dzisiaj. A nie żeby działała jak kilka lat temu, kiedy przez dziurawe sito przepływało kilkadziesiąt miliardów złotych – tłumaczył Morawiecki.

Dziennikarz spytał premiera o to, czy zadzwoni on do prezesa NIK i zainterweniuje, jeśli raport CBA będzie "niekorzystny". – Jeżeli będzie niekorzystny, to być może zadzwonię zgodnie z pana sugestią, ale poczekajmy na to, jak zapoznam się z tym raportem – odparł Morawiecki.