Rabiej przeciwny pomnikowi Bitwy Warszawskiej. Mocna riposta Andruszkiewicza

„Pomnik Bitwy Warszawskiej powinien być już 20 lat temu, 30 lat temu, 10 lat temu, powinien być w przyszłym roku – nie będzie, ale obiecuję, on stanie w krótkim czasie, musi stanąć w krótkim czasie” – oświadczył szef rządu podczas piątkowej sesji Q&A z internautami.

Wiceprezydent Warszawy ocenił, że zamiast po 100 latach uczcić jedno z największych zwycięstw w historii polskiego oręża, które zapewne uratowało Europę przed falą bolszewizmu, lepiej żeby rząd sfinansował np. budowę Symfonii Varsovia.

"Biorąc pod uwagę mitomanię i nieudolność @MorawieckiM zakładam, że TO nie powstanie. Ale gdyby miało: Panie Premierze, @Warszawa ma wiele potrzeb, Pana rząd ograbił nas z wielu potrzebnych inwestycji, proszę sfinansować obwodnicę albo Sinfonia Varsovia" – stwierdził Rabiej na Twitterze.

Na odpowiedź długo nie musiał czekać. Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz sugeruje, że Rabiej zaoszczędzone w ten sposób fundusze chciałby przeznaczyć na promocję ideologii LGBT.





"No tak, po co Polsce "jakiś" łuk triumfalny - skoro lepszy był czekoladowy "Orzeł może" - a zaoszczędzone pieniążki trafią na finansowanie propagandy LGBT? O to wam chodzi @KObywatelska ?" – napisał polityk.