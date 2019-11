"Żyjemy w d***kracji". Ostry wpis Korwin-Mikkego

Poseł Konfederacji zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przekonuje, że za kilka lat zbankrutuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Kogo obchodziło, co będzie za 40 lat? Za 20 lat? Za 10 lat? Teraz, gdy bankructwo ZUS nastąpi za kilka lat, ludzie zaczynają się interesować. Niektórzy nawet pytają: dlaczego tak się stało? Stało się - bo się stać musiało" – pisze Korwin-Mikke.

Dalej stwierdza, że ZUS "istotnie nie zbankrutuje, bo już jest bankrutem, podtrzymywanym sztucznie przez reżim".

"Formalnie ZUS nie zbankrutuje - bo nie jest spółką ani firmą prywatną. A co zrobi? ONI mają różne możliwości - i próbują wszystkich. Od zagrabienia pieniędzy z OFE, przez podwyższanie wieku emerytalnego i podwyżkę składek emerytalnych po zmniejszenie emerytur - i to się właśnie już dzieje!" – przekonuje poseł.

Kończąc swój wpis, Korwin-Mikke stwierdza: "Prawica jednak powinna dojść do władzy, zanim ONI rozkradną resztę majątku – by uratować, co się da!".