Radni chcieli zmienić ulicę Łupaszki. Jest decyzja wojewody

Nazwę mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" przeforsowali w kwietniu 2018 r. radni PiS, którzy mieli wówczas większość w radzie. Prezydent Białegostoku z KO proponował inną nazwę: Podlaska. Jednak w obecnej kadencji samorządu, to PiS jest w opozycji. Większość ma bowiem Koalicja Obywatelska, w skład której wchodzą radni Forum Mniejszości Podlasia, którzy już wcześniej zapowiadali starania o zmianę nazwy ulicy.

Pod koniec października Radni Białegostoku zdecydowali o zmianie nazwy ulicy z "Majora Zygmunta Szendzielarza »Łupaszki«" na "Podlaska". Przeciwko zmianie nazwy ulicy opowiadała się natomiast m.in. Młodzież Wszechpolska oraz podlaska NSZZ „Solidarność”. Ostatecznie radni zagłosowali za zmianą nazwy. Trzynastu radnych było za zmianą, dwanaście osób przeciw. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja z udziałem mieszkańców.

Teraz z kolei wojewoda podlaski unieważnił tę uchwałę. "Należy wyraźnie podkreślić, że organ nadzoru nie kwestionuje uprawnienia organu stanowiącego do podejmowania uchwał w sprawie nadawania oraz zmiany nazw ulic. Wykonywanie jednak uprawnień w tym zakresie powinno odbywać się z poszanowaniem wartości będących pod ochroną prawną. Natomiast sposób procedowania nad kwestionowaną uchwałą, przygotowane materiały na sesję, w szczególności uzasadnienie do uchwały przekazane radnym, zawierające treści nieprawdziwe, naruszyło tą zasadę. W świetle dokonanych w odniesieniu do badanej uchwały ustaleń, stwierdzenie jej nieważności jest w pełni uzasadnione" – czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody.