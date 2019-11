"Sam Michnik by go wtedy bronił...". Ziemkiewicz o "fenomenie" Piotrowicza

W ubiegłym tygodniu Sejm wybrał Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szczególne kontrowersje wzbudziła kandydatura Piotrowicza, przeciwko której protestowali posłowie opozycji.

Do osoby byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, który w ostatnich wyborach nie uzyskał reelekcji, a którego właśnie wybrano na sędziego TK mówił w programie "Polska na serio" publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

– Zastanawiam się nad fenomenem pana Stanisława Piotrowicza, zastanawiam się nad tym, czym on podpał – zaczął publicysta. – Bo on nie podpadł tym, że był w PZPR. On podpadł tym, że zdradził. Gdyby był dzisiaj w SLD albo w PO, to by go nikt nie nazywał prokuratorem stanu wojennego - taki tytuł dostał dumny - tylko wszyscy by mówili, że to świetny prawnik, wspaniały, z doświadczeniem (...). Sam Adam Michnik by wystąpił i by powiedział, że to były trudne czasy, dokonowano trudnych wyborów. "Ja Michnik nie byłem wtedy taki ostrożny, żeby teraz być tak odważny i atakować tego dzielnego człowieka jakim jest Piotrowicz, który robił, co mógł. I odpieprzcie się od Piotrowicza". Tak by było – mówił Ziemkiewicz.

Zdaniem publicysty, głównym powodem ataku na Piotrowicza jest to, że zdradził, "był w PZPR i przeszedł do konkurencyjnego plemienia PiS".

